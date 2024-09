Teo Gutiérrez se ofreció a un club de la Liga BetPlay: “Ojalá me llame”

Lejos de pensar en un posible retiro, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio está más vigente que nunca en el Real Cartagena. Sin embargo, una lesión larga lo ha mermado en este arranque del segundo semestre del Torneo BetPlay con el conjunto heroico. Un profesional de tantas guerras y batallas espera superar esta situación y regresar con todas las fuerzas pensando en nada más y nada menos que el ascenso.

En el programa de Win Sports, Saque Largo, Sebastián Viera, nuevo técnico del Real Cartagena afirmó que desde que llegó no había todavía mantenido pláticas con Teófilo Gutiérrez, pero, “obviamente vamos a hablar, somos viejos conocidos y compartimos muchos años vestuarios y no hay problemas, somos gente de fútbol”. La relación ya no es de jugador a jugador, sino de futbolista a entrenador.

Mientras se recupera, Teófilo no quiere abandonar el balompié pese a sus 39 años. El ex Selección Colombia dejó entrever que quiere continuar en el profesionalismo y firmar con un equipo de mayor envergadura en el Fútbol Profesional Colombiano. De hecho, en entrevista con el medio, Zona Libre de Humo, el barranquillero reveló el club al que se le habría ofrecido abiertamente.

TEÓFILO GUTIÉRREZ NO CIERRA LAS PUERTAS A REGRESAR A UN CLUB

Entre todo lo que dijo en la entrevista, Teófilo Gutiérrez afirmó que el Deportivo Cali debe tener calma para afrontar este torneo y buscar salvarse del descenso que es una realidad. “No es fácil la situación que vive actualmente. El hincha se desespera, los jugadores, los directivos, pero hay que tener calma”, inició el ex Junior de Barranquilla.

Justamente, el Junior le cerró las puertas cuando parecía que iba a firmar con la institución. Convocaron hasta reuniones para definir ese fichaje, y luego descartaron a un ídolo por medio de un comunicado. Su anhelo ahora es regresar al Deportivo Cali donde podría tener su tercera experiencia en un delicado momento en busca de solucionarlo.

De hecho, reveló que la institución carece de algo y él como referente podría solucionarlo, “hay muchos líderes en Deportivo Cali, pero hace falta un líder de jerarquía, acá en el FPC los tenemos, pero no los respetamos”.

Con Rafael Dudamel, Teófilo Gutiérrez fue uno de los grandes líderes para unir a toda la hinchada y sacar adelante el proyecto, tanto así que festejó la décima estrella del Deportivo Cali. En medio de la entrevista, se puso nostálgico en recordar su vida en la capital del Valle del Cauca, “la ciudad fue una locura para mí, es una ciudad muy futbolera, en los clásicos me gustó mucho marcarle al América”.

No obstante, Teófilo Gutiérrez no se guardó nada en sentenciar que le gustaría regresar a la institución verdiblanca, “ponerse la camiseta de Cali es para uno erizarse la piel, es una de las camisetas más grandes del país, ojalá Humberto Arias me llame”.