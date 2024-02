Teófilo sigue recibiendo rechazos: un equipo le cierra nueva puerta

Ya van cuatro fechas de la Liga BetPlay 2024-I, y en estos momentos, hay gran incertidumbre con el próximo rumbo de uno de los importantes y referentes jugadores de Colombia, como lo es Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Tras finalizar su contrato con el Deportivo Cali a finales de 2023, el nombre del delantero barranquillero ha estado ligado a grandes clubes de Colombia y del exterior.

Nacional de Uruguay y Liga de Quito sonaron como posibles destinos para Teófilo, pero nada se concretó. En Colombia, también ha estado en el radar de los grandes, y también se soñó con el posible regreso al Junior de Barranquilla. Sin embargo, la ilusión de volver a ver a Teo con Yimmi Chará se diluyó con el comunicado que envió la institución atlanticense en donde le bajaron el dedo al ídolo.

Vea también: Teófilo Gutiérrez cambiaría Junior por Nacional: "ya hay negociaciones para su fichaje"

En las últimas horas, el nombre de Teófilo Gutiérrez también estuvo conectado con Atlético Nacional, pues, de acuerdo con la prensa de Medellín, Teo es uno de los más deseados por los directivos del cuadro verdolaga en este mercado de fichajes. Algunos medios han dado esto como una posibilidad y una oportunidad para el delantero después de abandonar el Cali y tras la negativa del Junior.

No obstante, Carlos Antonio Vélez en el programa de Antena 2, Palabras Mayores, se encargó de desmentir las diferentes versiones que han salido de distintos portales deportivos sobre la posibilidad de ver a Teófilo Gutiérrez con Atlético Nacional en este mercado de fichajes. En su columna de opinión, el reconocido periodista cerró los rumores de Teo ligado al cuadro verdolaga, sentenciando que está inconforme con la manera como se maneja la información en medios.

Le puede interesar: Teófilo tendría oportunidad en campeón de Libertadores: piden su llegada

Carlos Antonio Vélez negó cualquier posibilidad de que Teófilo Gutiérrez llegue a la ciudad de Medellín, desvelando que, “desde las entrañas de Atlético Nacional me han contado que no están interesados en Teófilo Gutiérrez. Es un jugador caro y el club no lo estaría esperando”. Así las cosas, los rumores que abordaron un posible fichaje de los antioqueños fue desmentido.