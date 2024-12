[Video] Tino Asprilla no se guardó nada y habló de robo contra Nacional ante Millonarios

Atlético Nacional vivió un polémico empate ante Millonarios en los cuadrangulares de la Liga Betplay y las reacciones no han parado. En el país se habla de lo que fue la jugada definitiva que acabó con el penalti para la visita que puede terminar definiendo el finalista del Grupo A.

Tras la decisión de Carlos Betancur de sancionar la pena máxima pesé a un posible fuera de lugar de Falcao, nadie ha logrado encontrar la forma de sustentar que el delantero embajador estaba habilitado. Todo esto a la espera de que la FCF publique los audios del VAR.

Uno de los hombres que no espero para hacerse escuchar fue Faustino Asprilla. El exjugador de la Selección Colombia habló sobre lo que fue el partido y apuntó que lo sucedido en el Estadio Atanasio Girardot fue un "robo" sin justificación alguna por parte de la Dimayor.

Durante la emisión de la noche del lunes del programa 'Equipo F' de ESPN, el exjugador fue contundente sobre el accionar del cuerpo arbitral del VAR comandado por Nicolás Gallo. Sin medir palabra, el ex Nacional cargó duramente contra los jueces y los sindicó de robo contra el equipo paisa.

“Lo que yo vi, acaban de robar a Nacional. Usted puede jugar muy bien al fútbol, pero no le puede ganar a unos señores sentados en una cabina viendo un partido. Cuando ves el partido, tanto aquí como allá, donde hay un mismo fuera del lugar y lo toman de manera diferente... Aquí (en Bogotá) fue fuera del lugar, pero allá (en Medellín) la misma jugada no fue fuera del lugar. ¿Alguien me puede explicar a mí eso?”, dijo inicialmente el Tino.

Seguido a ello, remarcó que la responsabilidad recae en la Dimayor ante una jugada que ha despertado una postura casi unánime de quienes no son seguidores del equipo embajador: “No le busquen pelos al gato. Eso era solamente un fuera de juego. Son unos sinvergüenzas los de la Dimayor y esos del VAR, ladrones, son unas ratas. Es imposible, eso se lo inventaron. Falcao estaba adelantado. El brazo supuestamente no habilita, pero hoy qué casualidad que el brazo sí habilita”.

Por ahora, Nacional deberá reponerse de la polémica y esperar que se le den los resultados para clasificar a la final, los verdes necesitan ganar sus dos juegos restantes y esperar que Millonarios pierda uno de sus dos compromisos.