“Todavía estamos lejos de la clasificación”: Comesaña luego de la victoria ante Millonarios

Independiente Medellín logró un nuevo triunfo en la Liga Betplay, el conjunto de Julio Comesaña se impuso a un complicado Millonarios, que llegó al Atanasio para revalidar su liderato ante uno de los mejores locales del campeonato.

El encuentro en la capital antioqueña tuvo varios puntos de quiebre. El primer momento clave del partido llegó en el minuto cuatro cuando Andrés Cadavid cumplió con la 'ley del ex' y anotó el único tanto del compromiso, luego de una falta del guardameta azul que el defensor transformó en gol.

Al minuto 16, Mosquera Marmolejo, arquero del DIM se fue expulsado y dejó al conjunto 'poderoso' con 10 hombres para los 74 minutos restantes. En ese momento, Comesaña movió sus fichas para darle ingresos a Luis Emery Vásquez. El arquero suplente del local ingresó y tuvo una actuación destacada para terminar como una de las figuras del compromiso.

El técnico charrúa destacó la actuación de Vásquez, en rueda de prensa, Julio habló de las condiciones del jugador: “A Luis Erney Vásquez lo tuve en Junior, lastimosamente no pudo jugar mucho. Cuando nos encontramos acá en el Medellín, encontré a un jugador más maduro, muy trabajador. Nunca se imaginó que le iba a tocar la posibilidad, hizo atajadas que hace tiempo no había visto ni siquiera en el fútbol internacional”.

El DT del cuadro rojo habló del momento que atraviesa el equipo y la importancia de mantener el rendimiento: “Todavía estamos lejos de la clasificación, este partido nos sirve para ratificar lo que venimos haciendo que era estabilizar un rendimiento. Se puede caer como nos pasó de visitante, donde cometimos errores, pero llegó el momento de ganar como en Cali. Donde tuvimos un rendimiento muy alto, con números de jugadores en nivel europeo, con intensidad, movimientos cortos y certeros. Los que entraron han respondido en estos partidos, esperamos seguir por esta senda y superar el tema de las lesiones”.

El estratega uruguayo remarcó que la labor no está completa y que el equipo debe ir paso a paso: "Hay cosas a mejorar, los que no están jugando, están haciendo cosas que nos podrán ayudar más adelante, seguimos en construcción, hay que dar un paso más y no podemos conformarnos, nuestra mentalidad radica en jugar cada vez mejor. Vamos avanzando, falta mucho por recorrer”.

Ahora el cuadro paisa espera para visitar el próximo sábado la cancha del Hernán Ramírez Villegas en su duelo ante Pereira. Previamente el equipo de Comesaña conocerá sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el sorteo de la fase de grupos que se realizará este viernes 25 de Marzo.