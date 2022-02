Tolima es líder y Nacional lo escolta; así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay

La octava fecha de la Liga Betplay del primer semestre de 2022 ha dejado el cumplimiento de siete partidos; cuatro de ellos disputados este domingo 20 de febrero.

Vea también: Junior se hizo fuerte en el 'Metro' y venció a un América que no levanta

El primer duelo del día estuvo protagonizado por Cortuluá y Deportivo Pereira en el Doce de Octubre, dejando un 2-1 para los locales con Luis Carlos Ruiz como figura.

Posteriormente el vigente campeón de Colombia, Deportivo Cali, igualó a un tanto con Alianza Petrolera en su estadio, permitiendo un 1-1 al término de los 90'.

Tras este duelo, se enfrentaron Junior y América en el Metropolitano con victoria 1-0 de los barranquilleros con anotación de Luis 'Cariaco' González.

El último duelo del día fue el protagonizado por La Equidad y Deportes Tolima en el estadio de Techo, que permitió ver una paridad sin goles.

Liga Betplay: cómo va la tabla de posiciones a falta de tres partidos de la fecha 8

1. Tolima, 19 puntos

2. Nacional, 17

3. Millonarios, 17

4. Caldas, 12 (dos partidos menos)

5. Santa Fe, 12

6, Cortuluá, 12

7. Medellín, 12

8. Junior, 12

9. Alianza, 11

10. Pereira, 10 (un partido menos)

11. Jaguares, 10

12. La Equidad, 9

13. América, 9

14. Pasto, 8 (un partido menos)

15. Envigado, 8 (un partido menos)

16. Águilas, 8 (un partido menos)

17. Bucaramanga, 8 (un partido menos)

18. Unión Magdalena, 6

19. Patriotas, 7 (un partido menos)

20. Cali, 4

Le puede interesar: Cali no pudo ante Alianza en su estadio y continúa en el fondo de la tabla

Por lo pronto, restan los duelos entre Bucaramanga y Envigado, el cual se jugará este lunes desde las 7:40 p. m., mientras el martes 22 se llevarán a cabo Águilas Doradas vs Patriotas y Once Caldas vs Pasto, cerrando la fecha.