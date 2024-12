Tolima reveló secreto para llegar a la final vs Nacional: "No había posibilidad"

Deportes Tolima consiguió clasificar a la final de la Liga Betplay tras vencer a Once Caldas en la última fecha del cuadrangular B del torneo.

Deportes Tolima tomó la delantera en el minuto 31 con un gol de Brayan Gil, quien recibió una asistencia de Jeison Lucumí. A lo largo de la primera mitad, ambos equipos generaron oportunidades, pero solo Tolima logró concretar. El primer tiempo concluyó con un marcador de 1-0 a favor de Deportes Tolima.

El partido finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Deportes Tolima. Con esta victoria, Tolima sumó tres puntos importantes en la tabla de posiciones de los cuadrangulares, pues llegó a 10 puntos y se convirtió en el primer clasificado a la final de la Liga Betplay.

Lea también: Bucaramanga tendría listo su nuevo técnico: llegaría de dirigir en Eliminatorias

Tras el compromiso, se pudo confirmar que Atlético Nacional será el rival del Tolima al haber ganado su partido ante Santa Fe y luego de conocer que Millonarios no logró pasar del empare ante el Deportivo Pasto.

Ahora, tras el partido de la sexta fecha, David González, entrenador del Deportes Tolima, dio a conocer su drástica decisión durante la etapa de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

"Desde que empezaron los cuadrangulares, mandé a mi familia a Medellín. Fue concentración total, no ver amigos, no salir a la calle, entrega total para el objetivo. No había posibilidad de no conseguirlo. No conseguirlo era empacar la maleta e irnos, y por eso es muy valioso, mucho, pero faltan dos partidos", dio a conocer el entrenador.

Le puede interesar: Dimayor no tuvo piedad: fea sanción a Marino Hinestroza por celebración

Sin duda, la estrategia polémica del entrenador resultó ser más que efectiva, pues a lo largo de los cuadrangulares el equipo se vio compacto y pese a no tener los resultados esperados en algunos compromisos, a la final consiguieron su objetivo de meterse en la final del segundo torneo de este año.

Por otro lado, se reveló que la final de Copa se jugará primero, lo que representa que Nacional deberá medirse contra América y luego si disputaría la final de la Liga, por lo que llegaría al partido con jugadores cansados y esperando no sufrir lesiones.