Tolima vs Alianza Petrolera: horario y cómo ver el partido por internet hoy jueves

Deportes Tolima recibe en el Manuel Murillo Toro a Alianza Petrolera por la fecha 6 de los cuadrangulares. El cuadro de Hernán Torres está 'ad portas' de conseguir su segunda final consecutiva de la Liga Betplay.

El equipo ‘Pijao’ la tiene ‘fácil’, pues con una victoria o empate podrá pelear el título ante el Deportivo Cali.

Es por esto que Torres indicó que "falta un poquitico para llegar a la final. No me gusta ensillar el caballo sin tenerlo y nos falta un poco. Estamos más cerca que antes y nos falta un partido con Alianza, en Ibagué, donde sé que no nos van a regalar nada".

Mientras tanto, el equipo de Bodhert quiere cerrar con una victoria la temporada 2021.

DEPORTES TOLIMA VS ALIANZA PETROLERA: CANAL DE TV, HORARIO Y CÓMO VER ONLINE EN VIVO HOY

El partido Deportes Tolima vs Alianza Petrolera de hoy jueves 16 de diciembre, se puede ver en directo a través del canal WIN+, el cual tiene un costo de 30 mil pesos (7 u 8 dólares, aproximadamente). También lo puede hacer por Internet en la página de Win Sports online. También por Antena2.com para seguir las incidencias del partido que se disputa en el estadio Atanasio Girardot.

Colombia: 7:45 pm

Estados Unidos: 7:45 (este), 4:45 (pacífico)

Argentina: 9:45 pm