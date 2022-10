Tristeza en Independiente Medellín: murió 'Medallo', perro que se convirtió en ícono del equipo

En medio de la recta final de la Liga BetPlay, Deportivo Independiente Medellín recibió una lamentable noticia antes de la fecha 20 de la fase todos contra todos. Y es que se confirmó en las últimas horas el fallecimiento de 'Medallo', el recordado perro que se convirtió en ícono del equipo.

Deportivo Independiente Medellín Zuluaga Giraldo, dueño del perrito, compartió la noticia y recordó a su mascota con cariño.

"Medallo me dio ejemplo para vivir, un animalito lleno de alegría y de amor. Medallo me acompañó 16 años y medio en todos los estadios. Eso me lo dio este perro y eso es lo que le doy al Deportivo Independiente Medellín", afirmó Zuluaga Giraldo en diálogo con Telemedellín.

Por otro lado, equipo antioqueño lamentó el fallecimiento del perro en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"Nuestras condolencias con un amigo y gran hincha, DIM Zuluaga Giraldo, por la partida de su fiel compañero, Medallo. Su presencia llenaba de alegría a la #FamiliaRoja y vivirá por siempre en el recuerdo de la hinchada más linda del mundo. Mucha fuerza 'Medallo'", publicó la institución en sus redes sociales.

Medallo era recordado por los aficionados del fútbol colombiano en general por estar siempre en las tribunas del estadio Atanasio Girardot en la espalda de su dueño y además portando la camiseta del equipo 'poderoso'.