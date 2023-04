Triunfazo de Unión Magdalena pensando en el descenso; derrotó a Pasto en Santa Marta

Unión Magdalena logró una importante victoria de 2-1 en su estadio enfrentando al Deportivo Pasto en la fecha 17 de la Liga Betplay, que los ayuda sobre todo en la tabla del descenso. Las anotaciones del equipo local llegaron por intermedio de Yamil Romero e Isaac Camargo, este último, la gran figura del partido.

El equipo local se puso en ventaja muy rápido en el encuentro después de una jugada que comenzó en el centro del campo; salida por la derecha con Issac Carmargo, quien envió al balón al área de punto penal y tras un pequeño rechazo, entró Yamil Romero para de media distancia marcar el 1-0

Al minuto, Unión Magdalena tuvo la oportunidad de aumentar el marcador tras una mala salida del portero Diego Martínez. El jugador Wilder Guisao de cabeza intentó en la segunda jugada, pero la defensa terminó desviando el balón.

Después comenzó una serie de llegadas de ambos clubes, aunque sin mayor profundidad, y también aparecieron las faltas sobre todo en el centro del campo. Esto último no le dio ritmo al encuentro que seguía ganando el equipo local.

Antes de terminar los 45 minutos iniciales, Cantillo para el Unión Magdalena tuvo un remate de media distancia que pegó en el palo y en el rebote uno de sus compañeros logró conectar, pero el arquero Martínez pudo con sus piernas desviar el balón.

En la última jugada del primer tiempo se decretó una pena máxima a favor del equipo local y el jugador Isaac Camargo fue el encargado de materializar para el 2-0 del encuentro y así se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, las opciones de gol no fueron tantas y después de la ventaja que lograron los locales antes de terminar la primera parte, el Unión estuvo más seguro en la tenencia de la pelota.

El jugador del Pasto, Cristian Tovar, tuvo la opción de disminuir la ventaja que tenía Unión Magdalena después de un cobro de tiro libre que se presentó desde el costado izquierdo. Allí apareció el defensa central para, de cabeza, buscar la anotación, pero el balón terminó desviado por encima.

En el minuto 85 fue decretada una pena máxima a favor del Deportivo Pasto y el jugador Edward López logró descontar el marcador para un gran final de partido que terminó con un resultado a favor de los locales.

Con este resultado, el equipo samario no solo suma puntos en esta clasificación, sino también en la tabla del descenso, esperando no perder la categoría a final de este año. Deportivo Pasto, por su parte, comienza a preocuparse por su lugar pensando en los ocho mejores, ya que no ha tenido buenos resultados en los últimos duelos.