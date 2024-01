Tulio Gómez, dueño de América, responde a las críticas con sentida reflexión

América de Cali ha sido gran protagonista del mercado de fichajes de la Liga BetPlay Dimayor de cara a la temporada 2024. A pesar de haber logrado importantes contrataciones, el conjunto 'escarlata' ha quedado marcado por las frustradas vinculaciones del chileno Arturo Vidal y el director técnico Ricardo Gareca.

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, ha sido señalado por no lograr dos de sus principales objetivos en el mercado de fichaje.

Al no concretar las contrataciones. Gómez ha sido objetivo de múltiples críticas, principalmente por sus declaraciones.

Este viernes 19 de enero, el directivo se pronunció en sus redes sociales con un reflexivo mensaje.

"No juzgues mis acciones si no conoces mis razones. No envidies mis victorias sino conoces mis fracasos. No critiques mi progreso si no conoces mis esfuerzos, Por que los que hoy hacen leña del árbol que está caído, mañana lamerán tus botas", escribió el directivo.

