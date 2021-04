Tulio Gómez: la posibilidad de fichar a Vladimir Hernández y cómo va lo de Osorio

El presente del actual campeón de Colombia, América de Cali, ha tenido ciertos altibajos. Luego de las tres derrotas consecutivas en la Liga Betplay y Copa Libertadores; los directivos del cuadro ‘escarlata’ decidieron despedir a Juan Cruz Real.

Juan Carlos Osorio es el principal candidato para reemplazar al argentino y por ello ya se habla de jugadores que podrían reforzar al conjunto escarlata, hablando de futbolistas como Vladimir Hernández.

Le puede interesar: América de Cali y los últimos movimientos para contratar a Juan Carlos Osorio

El máximo accionista de América, Tulio Gómez, concedió una entrevista al programa ESPN Radio, donde respondió sobre el supuesto interés que tendría Osorio con un ex dirigido suyo: Vladimir Hernández, por lo que Gómez salió al paso: “No creo que el profesor piense en traer jugadores de Atlético Nacional, como Alexandre Guimaraes no pensó en llevar jugadores del América de Cali. Y máxime con la rivalidad que existe entre los dos equipos. Es una rivalidad muy brava”, dejó claro el accionista.

Asimismo, Tulio indicó que si se confirma la llegada de Juan Carlos Osorio al banquillo técnico del América se deberá conformar una buena nómina, teniendo en cuenta el prestigio del risaraldense: “Un técnico de la experiencia de Juan Carlos Osorio no se va a venir a arriesgar con una nómina regular. Va a pedir jugadores buenos”.

Vea también: Competencia para James en Everton: Ancelotti quiere a un jugador del Barcelona

Hay que recordar que meses atrás se había rumorado un interés sobre ‘Vlacho’, pero no pasó de eso, teniendo en cuenta que es uno de los referentes de Nacional. No obstante, podría darse la oportunidad, ya que el extremo derecho culmina su contrato a finales del presente año, por lo que podría hablar con los directivos del actual campeón de Colombia.