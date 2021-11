Tulio Gómez se confesó: tres técnicos que le gustan si se va Osorio

El técnico Juan Carlos Osorio sigue en deuda con los hinchas y directivos del América de Cali, tras los malos resultados, hecho que lo pone en duda de no clasificar a los cuadrangulares finales.

La junta directiva de los ‘escarlatas’ mostró el apoyo al risaraldense, al punto de dejarlo terminar la primera fase del torneo, pero quedó claro que de no clasificar sería un fracaso rotundo.

El dueño del conjunto caleño, Tulio Gómez, volvió a hablar y en esta ocasión, le manifestó al programa Supercombo del Deporte, que en caso de no continuar con Osorio, ya tiene visto algunos posibles candidatos entre los que se destaca Alberto Gamero, hoy por hoy en Millonarios.

Le puede interesar: Luis Fernando Suárez celebra el regreso de Keylor Navas con Costa Rica

En primer lugar, a Tulio Gómez le preguntaron si tenía un técnico que le gustara en particular a lo que respondió que de gustarle, le gustan varios: “pero hay que esperar para ver en su momento si están disponibles, trazar un proyecto y ver qué opciones hay”.

Posterior a ello, sin pelos en la lengua, entregó uno que otro nombre que puso a pensar a los hinchas del club americano.

“Harold Rivera me gusta, también Alberto Gamero, (Luis Fernando) Suárez, Hernán Torres con quien tengo una gran relación y aprecio mucho. No me disgustaría tener de regreso a Guimaraes”.

Vea también: Gustavo Serpa se destapa: 'operación' Álvaro Montero y renovación de Uribe en Millonarios

Hay que recordar que América se enfrentará en la fecha 18 de la Liga Betplay ante La Equidad donde buscará los tres puntos de carácter urgente, teniendo en cuenta que sus rivales directos le sacaron cierta ventaja en la jornada anterior.