América vivió un partido muy amargo en la derrota ante Medellín por 3-1 en el partido valido por la fecha 11 de la Liga Betplay. El equipo empezó el encuentro de mala manera y fue testigo de cómo el DIM se fue arriba por una ventaja de dos goles.

Los esfuerzos de los dirigidos por Juan Carlos Osorio valieron para descontar y poner el 2-1 transitorio. Sin embargo, el fallo de dos penaltis y algunas opciones de gol impidieron que los 'escarlatas' lograran por lo menos un empate.

Los ánimos de la hinchada terminaron estallando anoche en el Pascual Guerrero, la afición no quiere la continuidad del estratega risaraldense. Pero los mensajes de culpa hacia Osorio también vinieron de la directiva. Tulio Gómez publico un particular tweet que no deja muchas dudas de su opinión.

““El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”, dijo casi a la medianoche, tras la derrota ante el Independiente Medellín.