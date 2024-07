Un ex Bayern Múnich y City, candidato a reemplazar a Gamero en Millonarios

La Liga BetPlay 2024-II no ha arrancado de la mejor forma para Millonarios, pese al gran mercado que ha tenido en este segundo semestre. Los directivos lograron la contratación de Radamel Falcao García, cumpliéndole el sueño al ‘Tigre’, que, desde chico, anhelaba con poder jugar en Colombia y en el club de sus amores.

Además de Falcao García, llegaron Jhon Emerson Córdoba, Juan José Ramírez, Jovani Welch, Sergio Mosquera, Iván Arboleda, Kevin Palacios, Félix Charrupí y Daniel Mantilla. Un mercado amplio, pero que poco o nada ha dado resultado, y que ha dejado en la cuerda floja a Alberto Gamero. De hecho, se dio a conocer que le pusieron un ultimátum.

De acuerdo con información de José Orlando Ascencio, de El Tiempo, la advertencia que le pusieron a Alberto Gamero es que le darán los próximos partidos como el examen y la prueba final. Si no pasa con el Deportes Tolima en la siguiente fecha, pensarían en cortar el proceso de cuatro años que ha tenido el campeón con Boyacá Chicó y el cuadro tolimense antes de llegar a Millonarios.

Y es que, según la fuente mencionada, ya habrían tenido varias reuniones entre Alberto Gamero y el máximo accionista, Gustavo Serpa sobre el futuro del entrenador y la posibilidad de ponerle fin al proceso. La eliminación de la Copa Libertadores también abrió un expediente en la institución que condiciona al samario.

Millonarios tendrá sí o sí que sacar los tres puntos contra el Deportes Tolima, en busca de conservar el trabajo de Alberto Gamero. De hecho, mientras sigue en el banquillo, Gamero pidió un nuevo fichaje para ayudarlo a enderezar el panorama. Se trata de Eduardo Niño que salió del Cali y será preparador de arqueros en la institución albiazul.

EL ENTRENADOR INTERNACIONAL QUE SUPLIRÍA A ALBERTO GAMERO

Lo de Eduardo Niño podría ser lo último que haga Alberto Gamero como director técnico de Millonarios. Pues, se conocieron los dos nombres y opciones para reemplazar al samario. Guillermo Arango en el programa En La Jugada de RCN Radio, reveló que uno sería extranjero, y el otro es Alejandro Restrepo.

José Orlando Ascencio dio el nombre del entrenador argentino que suena. Se trata nada más y nada menos que del ex zaguero central del Manchester City y Bayern Múnich, Martín Demichelis. El ex River Plate fue cesado del club riverplatense y busca nuevas opciones. Por ahora no hay ofertas por ninguno de los dos a la espera de lo que pueda llegar a suceder con el futuro de Alberto Gamero. Esas son las alternativas que contemplan los directivos.