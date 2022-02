"Usted es una rata": Tulio Gómez no se guardó nada ¿a quién se refería?

En primer lugar, el directivo indicó que el representante de jugadores, Gianluca de Franco, es un “bandido” por la manera como actuó en el caso de la renovación de Hinestroza: “Ese es un bandido. Lo llamé y le dije 'Gianluca usted es una rata por robarse un jugador, no dejarlo firmar. Primero se le robó la representación a Carlos Gutiérrez'. Es un tipo sin escrúpulos”.

Asimismo, Tulio Gómez manifestó que el representante del jugador no permitió que Hinestroza renovara con América, ya que “negoció con Pachuca, él se quedó con la mitad y el jugador con lo demás”.

Por otra parte, el dirigente del conjunto vallecaucano criticó al jugador, pues para Tulio, Hinestroza “no fue agradecido con América”.

“El empresario es un ladrón, no lo dejó firmar. Al futbolista también le faltó agradecimiento. Me cuentan, porque no me consta, que a Adrián Ramos se lo iban a llevar, pero él dijo “no señor. Me voy si le dan la plata al América”.