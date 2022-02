"Vamos a a muerte": Viera tuvo que salir a respaldar a Juan Cruz Real

Junior cayó por cuarta vez de lo que va el campeonato. En esta oportunidad, el equipo de Juan Cruz Real perdió en condición de visitante ante Independiente Medellín y dejó al cuadro ‘tiburón’ al entrenador en mala posición por los irregulares resultados.

Ante las críticas y rumores, el capitán y referente del elenco barranquillero, Sebastián Viera, salió a ponerle el pecho a la brisa y respaldó a Cruz Real, al decir que “confiamos en la idea del profe y vamos a ir a muerte con ella”.

En primer lugar, el golero uruguayo dijo que en la interna de Junior “somos autocríticos, analizamos los partidos y nadie quiere cometer errores, pero bueno, esto es fútbol”. Asimismo, dejó claro que “hace años estoy en el fútbol y para mí esto no es nuevo. Hay momentos en que las cosas salen y en otros no. Confiamos plenamente en la idea del profe y vamos a ir a muerte con ella. Vamos en la fecha 7, no nos podemos dormir, pero tampoco nos estamos quedando fuera”.

Finalmente, Viera es consciente de que “confiamos en lo de nosotros, tenemos que corregir muchísimo. No nos vamos a volver locos a hacer caso a todo lo que se dice. Intentamos hacer lo mejor” para salir del bache en el que el equipo se encuentra en el día de hoy, pues está ubicado en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

En la próxima fecha, Junior recibirá en su casa al América de Cali en uno de los duelos más atractivos de la jornada, por lo que espera resarcirse ante su gente y quedarse nuevamente con los tres puntos, teniendo en cuenta que de local se hacen fuertes.