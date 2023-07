América de Cali vive un semestre de cambios tras la marcha de Alexandre Guimaraes. El club contrató a Lucas González como entrenador y con su llegada arribaron al equipo varios hombres con pasado en nacional. Entre ellos apareció Víctor Ibarbo.

Después de los primeros entrenamientos, el delantero, que llevaba más de un año sin ritmo de competencia, sufrió una lesión en su rodilla izquierda. Según reveló el propio médico del club, la situación complica el funcionamiento de la pierna del jugador.

"La rodilla se le fue hacia adentro y rotó. Clínicamente, el diagnóstico dio una lesión de menisco medial, menisco interno. Se hicieron los estudios por imágenes que obligatoriamente se deben revisar, y confirmaron el diagnóstico”, declaró el doctor Carlos Muñoz, en diálogo con 'El Corillo de Mao'.

Tras conocer las primeras informaciones sobre su posible lesión, la reacción de Ibarbo fue contundente. El futbolista con pasado en la Roma manifestó que en caso de que el problema sea muy complicado se iría del club.

“Es cierto lo que dije, si no juego no cobro y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club”, apuntó Ibarbo en una entrevista con 'Zona Libre de Humo'.

Sin embargo, el delantero también señaló sus sensaciones por el momento que vive: “Es triste de no poder jugar, porque llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club con América, yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación, no me aguanto eso”.

Por ahora, se espera que se puedan determinar los resultados del estudio médico al jugador. América quiere una respuesta para en caso de ser necesario liberar ese cupo en la plantilla.