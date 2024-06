[VIDEO] Bucaramanga celebró tras la ida de la final: increíble invasión a la cancha

Día histórico para el Atlético Bucaramanga, su afición y el Alfonso López, recinto deportivo que acogió la primera final de l Liga BetPlay 2024-I. El elenco local enfrentó a Independiente Santa Fe y logró quedarse con una victoria mínima, que podrá significar mucho de cara a la definición en Bogotá.

Aunque la distancia es apenas corta, Bucaramanga no ha perdido en la capital durante este certamen ni en la Copa BetPlay cuando igualaron contra Santa Fe a un tanto. Los cardenales no lo tendrán fácil y esperan remontar la serie. Pero, sin duda alguna, ya es un plus lo hecho por Rafael Dudamel asegurando la victoria.

Vea también: Bucaramanga neutralizó a Santa Fe y se ilusiona con el título: mínima victoria en casa

En un primer tiempo cerrado, pero con el dominio de Bucaramanga que ponían a prueba a Andrés Mosquera Marmolejo, Santa Fe sobrevivía en un difícil juego por la gloria. 180 minutos separan a los dos clubes del título, pero para los bumangueses era más significativo en busca de conseguir su primer trofeo en la máxima categoría tras 75 años de espera.

Ya en el segundo tiempo, todo fue alegría, cuando, a falta de poco más de 20 minutos, Jhon Emerson Córdoba creó una jugada persona, que finalizó con un centro. Fredy Hinestroza apareció sin marca para batir a Andrés Mosquera Marmolejo con un zurdazo al fondo.

EUFORIA DESATADA POR LOS AFICIONADOS EN EL ALFONSO LÓPEZ

Como en Inglaterra, Alemania y otras plazas, apenas sonó el silbato de Wilmar Roldán marcando el final del compromiso, el Estadio Alfonso López enloqueció. Los aficionados se metieron al gramado, mientras los jugadores buscaban celebrar tranquilamente lo conseguido en la ida de la final de la Liga BetPlay 2024-I. Sin duda alguna, es el logro más grande del club esperando más de 70 años para ver de cerca un título en la primera división.

El reglamento lo dice claro, pues, “constituye infracción sancionable con multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción, cuando el club en cuestión incurra en cualquiera de las siguientes conductas”. Y en el Artículo 84, se desprende que es conducta impropia los actos violentos, invasiones a terrenos de juego, entre otros.

Le puede interesar: Santa Fe Vs Bucaramanga, final Liga BetPlay: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

Precisamente, sobre la invasión a la cancha, mencionan que, “cuando el público invada la cancha se sancionará al club local con suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como consecuencias de la invasión se retardare o impidiere el normal desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro (4) fechas”. No obstante, en próximos días, la DIMAYOR podría dar a conocer si hay sanción o no.