[Video] 'Casi lo parte': la expulsión que Roldán le perdonó a América tras patada a Daniel Ruiz

En el partido que dio inicio al grupo B entre América de Cali y Millonarios se presentó una acción polémica entre Mauricio Gómez y Daniel Ruiz, donde el mediocampista ‘escarlata’ cometió una falta que el árbitro del compromiso, Wilmar Roldán, sancionó con un tiro libre y amonestación a Gómez.

Aunque en este encuentro, Roldán tuvo la ayuda del VAR, la misma no intervino para mostrarle de nuevo la acción que para muchos debió ser tarjeta roja por la manera como Gómez le entró al joven bogotano ‘albiazul’.

A los 58 minutos de la parte complementaria, Gómez y Ruiz disputaron un balón donde el volante americano entró con una barrida, pero no contaba que Daniel le lograba sacar la pelota. Sin embargo, Gómez dejó su pierna arriba con los ‘taches’ al punto que toca el tobillo izquierdo de Ruiz que por fortuna no sufrió una lesión, y dejó bien librado al América que siguió jugando con sus once jugadores.

