[Video] 'Científico, por favor!': Darwin Quintero bailó a la defensa del Unión con túnel incluido

América de Cali una gran jornada ante Unión Magdalena, en la segunda fecha de la Liga Betplay. El conjunto escarlata goleó 4-0 a los samarios y mostró un gran nivel de juego en su primera actuación en condición de local.

Durante la primera salida del equipo de Alexandre Guimaraes ante su gente, el nivel de juego del onceno en americano fue bastante alto. Hombres como Iago Falque y Carlos Darwin Quintero mostraron lo mejor de su fútbol y sorprendieron a la hinchada americana que salió bastante contenta del Pascual Guerrero.

Precisamente el 'científico del gol' fue uno de los de mejor rendimiento dentro de la cancha. El delantero se llevó la ovación del público y fue reconocido como el mejor jugador del partido.

En una jugada, Carlos Darwin fue empujado por un jugador del Unión Magdalena. Sin embargo, en vez de irse al suelo, el atacante americano se las arreglo para lanzar un túnel a su rival, un gesto que fue aplaudido por toda la hinchada americana.

Queda claro que la calidad de Carlos Darwin no tiene cuestionamiento, aunque tras finalizar el partido el propio futbolista afirmó que aún no están en nivel esperado, es evidente que su calidad no se ha perdido con el paso de los años.

Por ahora América se prepara para su siguiente compromiso en la Liga Betplay los dirigidos por Guimaraes se enfrentarán al Deportivo Pasto en la tercera jornada del FPC.