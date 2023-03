[Video] 'Con taquito y todo': Danovis bailó a defensa del Pereira con túnel incluido

Atlético Nacional se mide ante Deportivo Pereira, en la novena fecha de la Liga Betplay. El conjunto verdolaga 1-0 a los samarios y mostró un gran nivel de juego en su actuación en condición de lvisitante.

Durante la salida del equipo de Paulo César Autori en suelo matecaña, el nivel de juego del onceno verdolaga ha sido bastante alto. Hombres como Danovis Banguero mostraron lo mejor de su fútbol y sorprendieron a la hinchada de ambos conjuntos en el Hernán Ramírez Villegas.

Precisamente el jugador verdolaga fue uno de los de mejor rendimiento dentro de la cancha. El lateral se llevó la ovación del público y fue reconocido como el mejor jugador del partido en la primera parte.

En una jugada, Danovis mostró su gran nivel de juego. Sin embargo, en medio de la férrea marca, el defensor del conjunto paisa se las arreglo para lanzar un túnel a su rival, un gesto que fue aplaudido por toda la hinchada verde.

Queda claro que la calidad de Danovis no tiene cuestionamiento, aunque en algunas chances, las acciones no salieron como esperaba, es evidente que su calidad no se ha perdido con el paso de los años.

Por ahora, Nacional espera sellar el triunfo en este compromiso de la Liga Betplay. Los dirigidos por Autori necesitan conseguir el triunfo para ser líderes parciales del campeonato local.