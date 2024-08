[Video] Dudamel 'estalla' en rueda de prensa: "Si le gustan los chismes, monte una peluquería"

Atlético Bucaramanga, actual campeón de la liga colombiana, logró remontar la serie de la tercera ronda de la Copa BetPlay ante Independiente Santa Fe, demostrando el buen momento que atraviesa el equipo Leopardo en esta etapa de la temporada.

Sin embargo, uno de los episodios más destacados de la jornada ocurrió en la rueda de prensa, donde el técnico Rafael Dudamel respondió de manera enérgica a un periodista tras el triunfo de su equipo por 3-1 en el Alfonso López.

A pesar de que Santa Fe intentó romper el empate al inicio del partido, Fredy Hinestroza abrió el marcador con un potente disparo desde lejos. Además, Hinestroza contribuyó con una asistencia para el segundo gol, anotado por el ex Santa Fe Fabián Sambueza.

Le puede interesar: Nacional volvería al mercado por fichajes bomba: volverían dos campeones de Libertadores

En la segunda mitad, Andrés Ponce marcó el tercer gol para Bucaramanga, ampliando la ventaja en el marcador global. Al final, Edwar López descontó para el equipo capitalino, que quedó eliminado con un resultado global de 4-2.

Tras el partido, Rafael Dudamel respondió a las preguntas de la prensa, pero se mostró exaltado ante la consulta sobre la ausencia de Carlos Henao en el equipo.

"A mí me gustan las noticias y hablar de fútbol, lo que no me gustan son los chismes", declaró inicialmente el entrenador.

"Aposté más por Romaña, Cuesta y Santiago, y decidí así después de la victoria en Pasto", explicó en relación con la ausencia de Henao.

Lea también: Malas noticias para Barcelona: se cae fichaje de una joya del Liverpool

La polémica continuó cuando Dudamel cerró su intervención con una contundente declaración:

"El jugador no está lesionado, está habilitado; fue una decisión técnica. Me gusta hablar de fútbol, no de chismes. Si le gustan los chismes, monte una peluquería", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Bucaramanga?

Atlético Bucaramanga se prepara para enfrentar a Deportes Tolima el próximo domingo 1 de septiembre en el marco de la octava jornada de la Liga BetPlay.