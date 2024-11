[Video] Envigado venció al Cali y salió de la zona del descenso

Envigado y Deportivo Cali se enfrentaron este domingo 10 de noviembre por la decimoctava fecha de la Liga Betplay; el juego se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur y finalizó 1-0 en favor de los antioqueños, por lo que salieron de la zona del descenso.

Los Azucareros llegaron ya salvados al juego, pues luego de una serie de resultados en al fecha anterior, se confirmó que no descenderán al menos al término de esta temporada; con la misma suerte no ha corrido Envigado, que salió a ganar para zafar de esta zona.

Y si bien en el primer tiempo hubo acciones de lado y lado, el marcador no se abrió en el máximo escenario de los envigadeños, y se fue en tablas a los vestuarios. Ya en el segundo tiempo se vio otra cara los locales.

A los cuatro minutos del segundo tiempo, Daniel Arcila recibió un pase filtrado dese la zona izquierda y tras rematar cruzado a la base del palo, abrió el marcador en favor de Envigado y generó un respiro en los seguidores de los Naranjas.

Cali no pudo contrarrestar a Envigado y si bien estuvo cerca del empate, se terminó firmando un 1-0 para los locales, el cual genera una sacudida en la tabla del descenso dado que Jaguares de Córdoba -otro de los que busca no ir a la B- no pudo ganar ante Alianza FC.

Liga Betplay: ¿Cuáles equipos están descendiendo a falta de una fecha?

Así las cosas, Envigado intercambio casillas con Jaguares. Ahora los Naranjas son 18 con promedio de 1,02, mientras que los Felinos son 19 con 1,00 y están perdiendo la categoría a falta de una jornada para que termina la fase regular; Patriotas ya descendió.

En la próxima fecha, la 19 de Liga Betplay, Envigado visitará a Medellín, mientras que Jaguares será forastero de Independiente Santa Fe.

