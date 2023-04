[Video] Hinchas del Once Caldas provocan el caos: invaden la cancha y agreden a los jugadores

Once Caldas no atraviesa su mejor momento en el campeonato colombiano; pues la derrota de este martes no solamente lo deja en el último lugar de la tabla de posiciones, sino que además lo sigue comprometiendo en el descenso.

El equipo de Manizales está cerca del Atlético Huila y del Unión Magdalena, los dos equipos que por el momento descienden al Torneo Betplay, una dura realidad que despertó el malestar de los hinchas en el Estadio Palogrande.

Este es el segundo hecho que empaña el espectáculo del fútbol en Colombia en los últimos días luego de los disturbios que se presentaron en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín previo al duelo entre Nacional y América que se debía jugar este domingo.

