Once Caldas no pudo ante Alianza Petrolera y se complica en el descenso

Uno de los encuentros que marcó el cierre de la fecha 14 de la Liga Betplay lo disputaron Once Caldas y Alianza Petrolera en el Estadio Palogrande de Manizales. El cuadro santandereano hizo la tarea y ganó como visitante por 2 - 1 para sumar tanto en la tabla de posiciones como en la del descenso.

Ambos equipos llegaron a este duelo con la necesidad de sumar de a tres por su posición en la tabla de descenso, pues están cerca de Atlético Huila y Unión Magdalena, los dos oncenos que de momento están cayendo al Torneo Betplay en Colombia.

El visitante aprovechó los errores que cometió el equipo blanco de Manizales para anotar los dos primeros goles del compromiso. Efraín Navarro sacó un remate desde afuera del área para vencer la resistencia de Eder Chaux al minuto 12 del primer tiempo.

El segundo gol llegó minutos más tarde luego de que Marlon Piedrahita anotara en su propio campo para que Alianza Petrolera aumente la ventaja en el marcador.

Once Caldas logró reaccionar en el segundo tiempo y en los primeros minutos logró el descuento tras el gol convertido por Fainer Torijano de cabeza. El VAR jugó a favor del equipo de Manizales luego de que le anularan un gol a Pablo Bueno en el equipo santandereano por fuera de lugar.

El cuadro manizaleño tuvo una mejor reacción en la parte complementaria buscando el gol del empate. Sin embargo, no fue preciso para inquietar el arco rival. Por si fuera poco, se presentaron incidentes en las tribunas del estadio que obligaron al árbitro a dar por terminado el partido antes de tiempo.

Con este resultado, el cuadro petrolero sigue ganando posiciones en la tabla de la Liga Betplay. Ahora se ubica en el tercer lugar con 23 puntos.

Once Caldas, por su parte, no solamente es último en la tabla con once unidades, sino que además podría quedar en zona de descenso en la siguiente fecha si Atlético Huila le gana como visitante a La Equidad.

