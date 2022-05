VIDEO - Penoso enfrenamiento entre directivos de Envigado y Águilas en pleno partido

Le puede interesar: En un duelo directo por la clasificación, Alianza Petrolera venció a Once Caldas

Al término del partido, Alberto Suárez, técnico de Envigado, reveló lo sucedido con José Fernando Salazar.

"El dueño de Águilas sale a tratar a todo el mundo como una persona maleducada. No les puedo decir lo que dijo porque me da pena. Muchas veces ha hecho lo mismo. Fue irrespetuoso e iba a agredir a uno de los de logística porque no lo dejó entrar a reclamarle al árbitro. También cogió a madrazos a nuestro jefe de seguridad. Los de Win invierten mucha plata para transmitir recreación a un pueblo que lo necesita. No patrocinemos la violencia. No quiero ganarme un enemigo, pero espero que Dimayor lo sancione", dijo.