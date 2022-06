[Video] Tras la eliminación, hinchas de Millonarios y 'Pacho' Maturana se agredieron verbalmente

El pasado sábado 11 de junio, Millonarios recibió en el gramado del estadio Nemesio Camacho El Campín a Atlético Nacional por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, dejando un 0-0 que impide que los azules continúen con vida en el certamen.

De tal forma, hubo varios temas de qué hablar postpartido, y uno de ellos corrió por las burlas de Giovanni Moreno a la afición 'embajadora' en donde incluso con señales de llanto y despidiéndose de los mismos, les recordó su eliminación.

No obstante, este no sería el único inconveniente entre hinchas del cuadro 'albiazul' y un miembro de Atlético Nacional, pues también empezó a circular un video en el cual se ve a Francisco Maturana -vinculado al cuerpo técnico del verde- recibiendo algunos insultos por parte de hinchas, y se estima (no se escucha) que este les abría respondido.

Video de Francisco Maturana con hinchas de Millonarios