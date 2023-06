Viera puso a varios en su sitio: por qué se fue de Junior, a dónde quiere ir y reunión con Fuad Char

Junior puso fin al exitoso paso del portero Sebastián Viera, quien se convirtió en un referente en la historia del conjunto barranquillero, con los varios títulos que consiguió a lo largo de más de una década.

Si bien es uno de los grandes ídolos 'tiburones', el uruguayo fue relegado al banco en el último semestre con la llegada del técnico Hernán Darío Gómez, quien le dejó claro que prefería a Jefferson Martínez como titular.

Al respecto, Viera tocó varios temas en una entrevista con el periódico El Heraldo, aclarando desde su lado lo que pasó en las últimas semanas como jugador juniorista, viendo su nuevo rol.

Su futuro tras dejar el Junior

"En el fútbol colombiano dije que nunca iba a jugar en otro equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos que me han llamado, pero digo la verdad, solo me siento jugando acá en Colombia con el escudo de Junior”.

Reunión con Fuad Char

"Don Fuad me llama un día y me dice que si nos podemos juntar. Todo fue con respeto y cariño, me explicó lo que estaba pasando, a mí me asombró un poquito, pero en parte también lo entendí. Tratamos de terminar de la mejor forma".

¿Tuvo problemas con técnicos que pasaron por el Junior?

"Ningún técnico me ha dicho en la cara nada negativo de mí. Que después pongan pretextos o excusas en algo para no tomar responsabilidad ellos del por qué les fue mal acá, eso es otra cosa".

¿En qué año llegó Sebastián Viera al Junior?

Sebastián Viera, quien actualmente tiene 40 años, llegó al Junior de Barranquilla en 2011. Desde entonces, logró tres títulos de primera división en Colombia, así como dos Copas y dos superligas.