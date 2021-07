Vladimir Hernández: por qué se fue de Nacional y qué dijo de los hinchas

Después de dejar las filas de Atlético Nacional para pasar al Independiente Medellín, Vladimir Hernández habló de su salida del cuadro verdolaga, equipo con el cual estuvo a lo largo de cuatro temporadas y del que salió por la puerta de atrás, tras no renovar su contrato y ser criticado por los aficionados verdolagas.

El jugador dio su versión de lo sucedido en las últimas semanas con el más veces campeón del fútbol colombiano. Hernández estaba en los planes del nuevo técnico Alejandro Restrepo, pero al final hubo cambio de planes y dejó las filas verdes.

"Con el 'profe' Alejandro hablamos mucho en este tiempo. Obviamente él quería contar conmigo, pero ya fue una decisión de mi familia y mía de poder coger otro aire por temas que venían pasando", dijo Vladimir Hernández en rueda de prensa.

También se refirió a la idea que tenía la directiva de Nacional con la plantilla principal para el segundo semestre. "La decisión de salir también fue porque Nacional quería una renovación con jugadores nuevos. Ha traído un ídolo al club (Dorlan Pabón) y es importante para ellos", agregó el futbolista araucano.

Del mismo zanjó el tema Nacional hablando de la hinchada y de las críticas que recibió en los últimos meses: "Yo creo que hubo como esa ruptura con los hinchas al no haber ganado nada en tanto tiempo. Si la hinchada ve que el equipo no consigue títulos, obviamente me iban a señalar porque yo era uno de los jugadores con más tiempo".