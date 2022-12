Voló todo en América; "Hace un año me amaban, hoy me put*%*": Tulio Gómez no aguantó más

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, reaccionó en redes sociales ante los insultos recibidos en los últimos días, semanas después de una nueva eliminación de la 'mecha' de las finales, esta vez en el segundo semestre.

El directivo manifestó que hace un año recibía el cariño de los aficionados y que hoy es blanco de los improperios por parte de estos mismos, más allá que en 2023 la situación puede cambiar a favor de él.

“7 de diciembre: hoy hace 1 año me amaban, hoy me putean, él año entrante me amarán y así sucesivamente. Eesto es el fútbol, un tobogán de emociones donde en 24 horas se pasa del amor al odio y viceversa; lo importante es saber que el éxito no es definitivo y la derrota no es eterna”, escribió Gómez en su cuenta de Twitter.

El inconformismo de los hinchas del América de Cali ha venido creciendo en las últimas semanas por varios motivos: uno, por la eliminación de los cuadrangulares del segundo semestre; dos, por la salida de varios jugadores de la plantilla; y tres, por la incertidumbre que hay en este momento con el futuro del técnico Alexandre Guimaraes.

Y es que según se ha conocido, el entrenador no estaría atravesando su mejor momento con los directivos del conjunto rojo. Incluso se asegura que este fin de semana sería anunciada su salida, debido a los malos resultados que consiguió desde que fue nombrado en el mes de abril.

América de Cali se quedó con las manos vacías en cuanto a cupo a torneos internacionales del próximo año. En el primer semestre 2022 también sufrió un duro revés tras quedar por fuera de las finales y despedir al técnico Juan Carlos Osorio.