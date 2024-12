Vuelve la jornada de clásicos a la Liga BetPlay: así se jugará

Se realizó este lunes 16 de diciembre la asamblea de la Dimayor, en la que se definieron todos los aspectos relacionados con el desarrollo de los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2025.

Con respecto a la primera división, los directivos mantuvieron el sistema, ya que se disputarán dos ligas con cuadrangulares semifinales.

Lea también: Confirmado el formato para la Liga Betplay 2025; hay un cambio

La gran novedad para el nuevo año será el regreso de la fecha de clásicos, por lo que los certámenes del 2025 contarán con 20 jornadas en la fase todos contra todos.

Unión Magdalena y Llaneros, equipos que ascendieron a la primera división, serán asignados a los rivales que deberán enfrentar en la fecha de clásicos, mientras que suman la mayor cantidad de puntos para la tabla del promedio.

Vea también: Once Caldas se mueve en el mercado de fichajes para 2025: fichajes, salidas y rumores

Como gran novedad, para el 2025 regresará uno de los clásicos con mayor historia del Fútbol Profesional Colombiano, ya que Junior de Barranquilla y Unión Magdalena se medirán en el clásico de la Costa Caribe del país.

Así se jugará la jornada de clásicos de la Liga BetPlay para 2025

Junior Vs Unión Magdalena

Envigado Vs Águilas Doradas

Bucaramanga Vs Alianza Fc

Medellín Vs Atlético Nacional

Cali Vs América

Millonarios Vs Santa Fe

Once Caldas Vs Pereira

Pasto Vs Boyacá Chicó

Tolima Vs Llaneros