Vuelve y juega: otro técnico de la Liga Betplay que se va; renunció en rueda de prensa

Como era de esperarse, la segunda edición de la Liga Betplay 2023 ya ha cobrado algunos puestos y tras los flojos resultados, en la noche de este martes renunció el quinto entrenador del torneo colombiano.

Esta vez el protagonista es Pompilio Páez, quien estaba dirigiendo a Jaguares de Córdoba y en rueda de prensa, dio a conocer que no seguirá en el cargo por varios motivos que lo llevaron a ser radical en su decisión.

Dicha la tomó precisamente después de que se acabara el partido contra Unión Magdalena, el cual perdió por la mínima diferencia.

"No supimos entre todos gestionar este partido. El fútbol es así, yo como profesional me voy con la cabeza arriba, una nueva familia, pero no se pudo. Siete partidos y hubiera querido estar mucho más tiempo, pero creo que esto no tiene vuelta de hoja", fue lo que inició diciendo el entrenador.

Después, argumentó su despedida: "Tienen que traer otra personas con otra mentalidad porque estamos muy lejos del equipo que yo quiero. Es mejor que venga otra persona con otras ideas y que le dé la vuelta a esta situación".

Así las cosas, Jaguares deberá buscar ahora a un nuevo estratega y Paéz se unió a la lista de desempleados que salieron de equipos colombianos, misma en la que están: Alberto Suárez (Envigado), Bolillo Gómez (Junior), Mario Suárez (Boyacá Chicó) y Néstor Craviotto (Huila).

En lo que va del torneo colombiano, el equipo de Córdoba solo ha podido ganar dos partidos de los siete disputados; mientras que los otros cinco los perdió, lo que lo tiene en la casilla 14 de la tabla con seis puntos sumados.