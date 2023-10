Wilmar Roldán al descubierto sobre su carrera: partido más polémico, su mayor error y más secretos

Wilmar Roldán está catalogado como uno de los mejores árbitros en la historia del fútbol sudamericano. El paisa fue elegido para ser el juez central en la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense.

Para el antioqueño, su paso por el arbitraje profesional ha tenido bastantes momentos polémicos. En algunos partidos recordados por los aficionados, el central ha sido señalado por errores puntuales.

Tras casi 20 años de carrera, el árbitro aprovechó para hablar en una entrevista y revelar varios de los detalles de los momentos más cuestionados de su trayectoria. Allí, Roldán mencionó desde la cancha más difícil para pitar en el FPC, su partido favorito y el error más polémico.

Inicialmente, el juez manifestó que los dos partidos más complicados que pitó en su carrera los tenía claros: “Acá en Colombia recuerdo 2 partidos muy bravos, la final de Junior vs Equidad en 2010 y el ascenso de América vs. Quindío, son los partidos más complicados que he dirigido en el FPC”.