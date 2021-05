Wuilker Faríñez contó cómo se dio su salida de Millonarios hacia Lens de Francia

Uno de los jugadores Latinoamericanos que milita en la Liga 1 de Francia es Wuilker Faríñez, portero venezolano que llegó a Lens proveniente de Millonarios y que ha vivido casi toda la temporada desde el banquillo, pero con la paciencia del caso. El guardameta tuvo el honor de debutar en la primera división de Francia contra PSG y espera seguir su crecimiento.

El portero venezolano explicó cómo se dio su salida de Millonarios hacia Lens el año anterior: “La oportunidad de jugar en Europa se dio porque el accionista de Millonarios es el mismo que el Lens. Me brindó la oportunidad de jugar prestado en Francia. Ahora, hay que esperar a ver qué sucede. Lo que importa es seguir trabajando en este proceso de entrar en Europa League y, si me toca jugar, entrar con las mismas ganas y actitud que ante el PSG”, contó en el diario As de España sobre su llegada al recién ascendido en Francia.

“Veníamos a trabajar a Lens y a buscar un puesto. Sabíamos lo difícil que era, pero todo está relacionado con el proyecto. Todos sabemos lo difícil que es para un portero sudamericano llegar a Europa y, si venía esta posibilidad, había que aprovecharlo al máximo. Es normal que los fanáticos que viven el fútbol digan que tengo que jugar, pero esto va más allá de emociones y sensaciones. Hay que vivirlo internamente y seguir un proceso”, agregó sobre su suplencia en Francia.

También fue indagado por la situación de la Selección Venezuela en las Eliminatorias: “Estoy seguro de que revertiremos la situación. Empezamos mal, pero poco a poco fuimos aclarando ideas. Empezamos con un nuevo cuerpo técnico y la mayoría lo conoció tres días antes de la primera fecha de eliminatorias. Sabemos la linda responsabilidad que tenemos y hay que saberla aprovechar. Se consigue con trabajo y aprender las ideas del cuerpo técnico que nos está aportando mucho”.

Por otro lado, el guardameta habló de la Copa América que disputará en Colombia: “Por supuesto. Es importante para nosotros los venezolanos esta Copa América porque nos ayuda a seguir en la trayectoria que vamos para llegar al Mundial de Catar. Va a ser una linda competencia por todo lo que está pasando en los países sudamericanos. Tenemos las expectativas de que sea un gran espectáculo, ya que en la selección se vive mucho. Sabemos lo difícil que está todo en Sudamérica y toca esperar a ver qué sucede”.

“Sí, vamos con la ilusión de ir paso a paso y pelear por los puestos de arriba. Lastimosamente, la Copa América pasada no nos fue como queríamos, pero la luchamos, la guerreamos… Perdimos contra un gran rival como Argentina, pero todavía nos queda mucho por dar y creo que tenemos un grupo humilde, trabajador. Es un gran grupo que quiere luchar por ese gran sueño que todos tenemos”, cerró Faríñez.