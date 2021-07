¿Yesus o Teo? Hinchada de Millonarios pide el reemplazo de Chicho Arango

Millonarios, subcampeón del fútbol colombiano, quiere volver a luchar este semestre para intentar ganar la liga que le fue esquiva. Sin embargo, la salida de su máxima figura, Cristian 'Chicho' Arango', complica el andar del equipo en este campeonato.

Puede ver: Gamero analiza... Millonarios y el reemplazo del 'Chicho' Arango en el equipo

Por eso los hinchas azules, desesperados, han manifestado su desazón en redes sociales porque, pese a la no continuidad de Arango, la dirigencia no ha confirmado quién lo reemplazará en el onceno. Adicionalmente, según ha podido conocer Antena 2, lo más probable es que no llegue el reemplazante.

No obstante, los fieles fanáticos del 'albiazul' no pierden la fe que se fiche a un jugador de jerarquía que consiga sustituir al futbolista. Incluso, en redes sociales ya propusieron dos nombres: Teófilo Gutiérrez y Yesus Cabrera.

Ambos futbolistas están libres tras salir del Junior y América de Cali, respectivamente. Aunque ambos han tenido ofertas del exterior, todavía no confirman su futuro. Por este hecho la hinchada de Millonarios pide que se intente llegar a un acuerdo para contratar a alguno de los dos.

Lea también: Volvió la liga colombiana con victoria para América y Millonarios

'Teo', de 36 años, ha sonado para ir a Libertad de Paraguay. Aún no confirma su futuro y por eso se abre una opción de que otros clubes lleguen a preguntar por él. Mismo caso pasa con Yesus Cabrera, de 30 años, que se supone iba a para el fútbol del exterior, pero todavía sigue sin equipo.