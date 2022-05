"Yo no he renunciado": 'Pacho' Meza desmiente rumores en Santa Fe

Francisco Javier Meza Palma es uno de los jugadores quien más ha dado de qué hablar en las últimas horas en el entorno de Independiente Santa Fe.

Pues el defensa central de 30 años habría renunciado al cuadro 'albirrojo' luego de no serle concedido un permiso para viajar a México.

Sin embargo, y en vista de los rumores que despertó el defensa barranquillero, él mismo se animó a desmentir su renuncia y a aclarar su situación con el cuadro bogotano.

¿Qué dijo Francisco Meza de su renuncia a Santa Fe?

El defensa manifestó: "Tengo contrato con Santa Fe, yo no he renunciado al club como se dice por ahí", afirmando a su paso que sigue entrenando con el equipo.

Asimismo, en lo que tiene que ver con el malentendido, Meza afirmó que en medio del permiso para viajar a México debido a la residencia en ese país, Eduardo Méndez confundió la situación, a lo que el defensa apuntó que "se le fueron las luces al jefe, todo aclarado".

¿Qué ha dicho Meza sobre su salida de Independiente Santa Fe?

En lo que respecta a su continuidad en el club, el central comentó: "Santa Fe me abrió las puertas de entrada y también me abrió las de salida. Todos sabemos que no hay presupuesto".

Además, el jugador contó cómo fue el proceso para su llegada, y afirmó que el ideal de las partes era "que viniera a darle la mano y ellos a mí. Y hasta ahora tengo contrato pero la posibilidad de poder salir también está".

De tal forma, Francisco Meza confirmó en Caracol que no ha renunciado al equipo que lo vio debutar como profesional, sin embargo, no descarta un traspaso a otro club en el mercado de fichajes.