Selección de Francia tomó decisión con Mbappé tras derrotas con Real Madrid; es oficial

La selección francesa de fútbol anunció la lista de convocados que tendrá su plantilla para los próximos dos partidos que afrontará el equipo dirigido por el técnico Didier Deschamps, donde se destaca la ausencia del delantero Kylian Mbappé.

El atacante del Real Madrid vuelve a ser baja en el equipo galo tras no ser incluido en la lista de jugadores para los partidos que Francia tuvo en el pasado octubre, jugador que no ha podido brillar en los últimos compromisos del conjunto ‘merengue’, donde no pudo anotar goles con dolorosas derrotas por 4-0 ante Barcelona y 3-1 frente a Milan.

