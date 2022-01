Alcoyano Vs. Real Madrid: horario, canal de TV y cómo ver online hoy 5 de enero

El Real Madrid tiene un año después la oportunidad de redimirse de una de esas derrotas que marcan capítulos negros en la historia de un club grande, eliminado de la pasada edición de la Copa del Rey por un modesto de Segunda B como el Alcoyano, que vuelve a recibir al equipo madridista en El Collao, desbordando ilusión y en busca de un "segundo milagro" en los dieciseisavos de final.

ALCOYANO VS. REAL MADRID: HORARIO Y DÓNDE VER POR TV, ADEMÁS DE MOVISTAR+

El partido Alcoyano Vs. Real Madrid de este 5 de enero se puede ver a través de TeleCinco Espana, DAZN. En Sudamérica, el encuentro se puede ver por directvsports.com, DIRECTV Sports, DIRECTV Sports App y en Estados Unidos por la señal deESPN+.

España: 21:30 horas

Colombia: 15:30

EEUU: 15:30 (este), 12:30 (pacífico)



Fue uno de esos días que alimentó la desesperanza de Zinedine Zidane, restó ganas de seguir al mando de un proyecto del que ya se había marchado en una ocasión también con argumentos reforzados en una goleada copera ante el Leganés. Aquella noche para el olvido en Alcoy con gran parte de la actual plantilla sobre el campo, remontados tras el tanto inicial de Militao y eliminados en la prórroga por un equipo en inferioridad numérica.



La oportunidad de revancha la tendrán Lunin, Militao, Marcelo, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Casemiro, Marco Asensio, Hazard, Isco, Kroos y Mariano. Todos ellos tuvieron minutos en un encuentro que dejó "una herida abierta", como definió Carlo Ancelotti, que confesó que no ha visto el encuentro pero lo ha hablado con sus futbolistas para aumentar la concentración desde un recuerdo doloroso.



Y están sobre aviso por lo ocurrido en Getafe en el partido con el que abrieron el año, un castigo al exceso de confianza por la distancia que mantenían en Liga con sus perseguidores y una demostración de que sin dar el máximo, hoy en día te puede derrotar cualquier equipo, por mucha diferencia de calidad que exista entre ambos.



Con esa lección aprendida, la petición de máxima atención a las acciones de balón parado y la intensidad con la que disputar los balones divididos, saltará el Real Madrid al Collao con un equipo con el que Ancelotti quiere mostrar máximo respeto al rival y a una competición que ya conquistó en su primera etapa. Concede descanso a Thibaut Courtois para ver en acción a Andriy Lunin, en el mismo escenario donde jugó su único partido con el primer equipo.



Y de los titulares reserva a Ferland Mendy, Luka Modric y Karim Benzema, que se suman en el capítulo de ausencias a Vinícius, Dani Carvajal, Gareth Bale y Luka Jovic. De esta manera, jugadores como Jesús Vallejo y Dani Ceballos pueden disfrutar de su primera titularidad del curso, en la oportunidad para Eden Hazard o Mariano Díaz de demostrar que merecen más continuidad del técnico italiano.



Ambos equipos protagonizarán la eliminatoria estrella de la jornada copera tras el "bombazo" de la pasada edición cuando un Alcoyano, entonces en la desaparecida Segunda B y sin público en las gradas del histórico El Collao, fue capaz de eliminar en la prórroga al Real Madrid con un gol en el minuto 115 de Juanan Casanova.



El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, dejó claro en la víspera que la eliminatoria no se jugará "en las mismas circunstancias" que entonces, no solo ambientales sino también anímicas, admitiendo estar preocupado por cómo puede afectar a su equipo ver El Collao lleno con 4.700 aficionados.



"Me preocupa un poco la manera que tenga el equipo de gestionar jugar en un campo lleno, algo que no ha hecho nunca este equipo. Todo lo contrario que el Real Madrid, cuyos jugadores están acostumbrados a jugar en este tipo de escenarios", admitió el técnico.



Parras reconoció que las posibilidades del Alcoyano pasan por obligar al Real Madrid a ofrecer su mejor versión. Y llega a la cita sin sufrir ninguna baja por lesión, con la única ausencia del centrocampista Ángel López, que vio la tarjeta roja en la eliminatoria anterior frente al Levante.



-Alineaciones probables:



Alcoyano: José Juan, Lillo, Primi, Carlos Blanco, Pablo Carbonell; Dani Vega, Fran Miranda, Imanol, Andy Escudero; Juanan y Mourad.



Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Vallejo, Marcelo; Camavinga, Fede Valverde, Ceballos; Rodrygo, Hazard y Mariano.



Árbitro: Sánchez Martínez (colegio murciano)



Estadio: El Collao.



Horario: 21:30 horas.