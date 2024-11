Ancelotti contra las cuerdas por Florentino: el ultimátum definitivo en Real Madrid

Al parecer todo se basa en el máximo objetivo que tienen los clubes en Europa por la UEFA Champions League. Pues si al Real Madrid no le está yendo bien en la competencia europea, no es para menos que se especule un cambio completo en la plantilla o desde la cabeza del club con Carlo Ancelotti que vive un calvario no solo por las recurrentes lesiones sino por los malos resultados.

En la UEFA Champions League, el Real Madrid está en la casilla 24, esa que es el límite para acceder a los Play-Offs. Las grietas se agudizan tras sumar tres derrotas ante el Lille, Milan y Liverpool que dejan al club tocado y con la urgencia en las próximas fechas que quedan. Los madrileños necesitarán por lo menos cuatro puntos en los tres partidos restantes para pensar, por lo menos, en asegurar repesca.

Por su parte, en LaLiga, solo han perdido un partido, justamente ante su acérrimo rival, Barcelona. Una goleada que prendió las alarmas, pero que, con el paso del tiempo, el elenco capitalino ha podido pelear por el liderato, especialmente por las derrotas del cuadro catalán.

Están a solo cuatro puntos con dos partidos menos que podrán ser vitales para las pretensiones de Florentino Pérez y de Carlo Ancelotti. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para el presidente de la institución blanca que ya habría tomado una contundente decisión con el futuro del estratega italiano.

EL ULTIMÁTUM QUE PUSO FLORENTINO PÉREZ

Diciembre será un mes lleno de intensidad para el Real Madrid que tendrá que enderezar el camino, especialmente en la Champions League. En dicha competencia, se miden con Atalanta y, además, tendrán que jugar el Mundial de Clubes en el último tramo del año. En LaLiga podrían aprovechar los tropiezos del Barcelona y tomar el liderato.

Eso al parecer no es suficiente para Florentino Pérez, dado que algunos medios españoles sentencian el futuro de Carlo Ancelotti para el 2025. De hecho, su salida se puede cocinar más rápido de lo esperado, dado que la prensa indica que Pérez le habría dado un plazo de un mes para recomponer lo hecho en la Champions. El máximo dirigente del cuadro blanco se reunirá en los próximos días con Ancelotti para revisar lo hecho en este año.

Mucho se ha hablado del futuro de Carlo Ancelotti tras esta Champions League en sus primeras cinco fechas. Tanto así, que ya habría candidato para tomar las riendas del Real Madrid con el anhelo de tener a Xabi Alonso dentro del banquillo después de su estelar temporada con el Bayer Leverkusen.