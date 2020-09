Banega se despide entre lágrimas del "club más importante" de su "vida"

El centrocampista argentino Éver Banega, que conquistó el pasado 21 de agosto su tercer título de la Liga Europa en su último partido con el Sevilla, se despidió este viernes entre lágrimas del que calificó como "el club más importante" de su "vida", en un acto telemático organizado por la entidad en la que militó cinco temporadas.



Banega afirmó que en el Sevilla ha "crecido como futbolista, pero sobre todo como persona", y que "valió la pena" cada uno de los "238 partidos jugados con esta camiseta" porque lo hizo "defendiendo al club más importante de" su "vida", con el que ganó tres trofeos de la Liga Europa (2015, 2016 y 2020) en sus cinco campañas, desde la 2014-15 hasta la pasada, con el único paréntesis de su paso por el Inter de Milán (2016-17).

En todo su periodo como sevillista, añadió el rosarino, "el trato recibido fue increíble" y la afición siempre le mostró "cariño y respeto".



"Gracias a Monchi y al presidente por haberme traído a este club. Siento que el Sevilla se portó muy bien conmigo. Siento que yo ya le he dado todo lo que tenía. Surgió una oportunidad muy buena para mí y mi familia, por eso tomé la decisión de marcharme. Este club te da mucho cariño y te enseña muchos valores", dijo un emocionado Banega.



Acompañado por su familia, el internacional con la Albiceleste, de 32 años y que se comprometió en enero con el Al Shabab saudí, señaló que "desde el día que había firmado por otro equipo" sintió "que tenía que traer esta copa", la sexta Liga Europa, "para Sevilla".



"Así pasó, y es una buena despedida" para un jugador "más maduro que el que llegó", subrayó el también exfutbolista del Boca Juniors, Valencia, Atlético de Madrid y Newell's Old Boys.



Banega indicó que ha "aprendido aquí que, si trabajaba y creía en lo que hacía, podía superar todos los obstáculos" y destacó, entre "los muchos partidos que quedan en la memoria, la final contra el Dnipro" en la Liga Europa de 2015, un duelo en el que compartió "campo con Reyes, que hoy no está, pero ha ayudado a conseguir este último título".



El presidente del Sevilla, José Castro, destacó en la despedida de Éver Banega que "se va un jugador único que, en las cinco temporadas que ha estado aquí, ha hecho disfrutar con su clase y elegancia", y justificó el acto al asegurar que "las leyendas tienen que marcharse por la puerta grande".



"Te marchas como querías, tocando plata. Es un lindo final para un futbolista de tu talla. Comienzas una nueva etapa y te deseamos lo mejor porque eres uno de los nuestros. Se marcha el líder de una época. El Sevilla siempre será tu casa", aseveró Castro a Banega.



Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Sevilla, quiso "resaltar de Éver tres cosas: a la persona, ya que es un buen tipo que cuando te mira a la cara sabes que te está diciendo la verdad; una virtud, quizás la más desconocida de él, de que le gusta el fútbol mucho; y su calidad y compromiso como profesional".

"Me van a perdonar todos los grandes futbolistas que han jugado en el Sevilla, pero, en veinte años que llevo como director deportivo, el jugador con más calidad que estado aquí es Éver Banega", sentenció el técnico gaditano.



Después de las intervenciones de los dirigentes sevillistas, se emitió un vídeo en el que una veintena de compañeros de Éver Banega de sus dos etapas en el club se despidieron de él y le desearon suerte en su estancia en el Al Shabab, club de Arabia Saudí por el que ha fichado hasta 2023.