Colombiano Ánderson Arroyo tiene nuevo equipo en el fútbol español

El Mirandés y el Liverpool han llegado este viernes a un acuerdo para la cesión del futbolista colombiano Anderson Arroyo, que llega para debutar en LaLiga SmartBank con tan solo 21 años tras completar una buena campaña en las filas del Salamanca UDS.



Es un defensa central con capacidad de jugar también en el lateral derecho y que destaca por su velocidad y potencia de salto, siendo un zaguero muy explosivo; y defiende bien hacia arriba en la presión con la línea adelantada, ha destacado de él el club en un comunicado.

Anderson Arroyo destacó desde muy joven en las filas del Fortaleza CEIF colombiano, lo que valió para que el Liverpool se fijase en él y lo incorporase como una apuesta de futuro con tan solo 16 años.



Curtido en forma de cesiones en varios equipos extranjeros, Anderson recaló en el fútbol español la pasada campaña para defender al Salamanca UDS, con quienes disputó 21 partidos, todos ellos de titular.

Con el combinado nacional de Colombia, Anderson Arroyo disputó los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, así como el Mundial sub 20 de 2019, también participó en dos encuentros con la Colombia sub 23 del preolímpico.