Dirigió al Real Madrid, la pasó mal con James y fue pupilo de 'Pacho' Maturana

Uno de los técnicos más recordados del último tiempo ha sido Rafa Benítez. El español ha estado en el ojo de las críticas por su trabajo en el Real Madrid y el Everton, equipos donde no pudo conseguir los resultados que se esperaban.

Al mismo tiempo, el entrenador ha coincidido en esos dos equipos con el colombiano James Rodríguez, con quien no tuvo una buena relación y terminaron distanciados tanto en la liga española como en la Premier League.

Sin embargo, Rafa Benítez es un entrenador respetado en Europa por sus conceptos futbolísticos y por su manera estudiosa de analizar los partidos.

El entrenador fue abordado por su vida profesional y recordó sus inicios, en los cuales tuvo relación con el también colombiano, Francisco Maturana.

Y es que Benítez recordó la relación que tuvo con el entrenador antioqueño, cuando este dirigió al Valladolid de España. El estratega de 62 años aseguró que acompañó a Maturana para ver los trabajos que realizaba con el Valladolid.

“Me formé con mis experiencias como futbolista, más la información de la universidad, mis primeros pinitos como ayudante de Del Bosque o Antic; viajé a Italia a ver al Ranieri de la Fiorentina, a Maturana en Valladolid… No se trata de ser joven ni de ser famoso ni de ser exfutbolista, se trata de ser bueno, estar en permanente aprendizaje y saber formar a los jugadores”, dijo Benítez al ser cuestionado por el hecho de que no fue futbolista.

“Mucha gente dice que no he jugado al fútbol y, sin embargo, jugué hasta los 26, que tuve que retirarme. Y durante ese tiempo, en el que veía que no llegaría a ser el futbolista de élite que quería llegar a ser, lo que hice fue formarme, ir a la Universidad, estudiar fútbol. Era mi obsesión”, agregó.

Tras lo anterior, Rafa Benítez declaró su admiración por el trabajo de Francisco Maturana, otro director técnico respetado en el mundo del fútbol y quien actualmente hace parte del trabajo de asesoramiento que lleva a cabo atlético nacional.