Repercusiones por el ofrecimiento de James de jugar en el Valencia de España, tal como lo dejó claro en El Chiringuito. El colombiano se quiere ir de Qatar y apura por tratar de cambiar de equipo a un día del cierre del mercado de fichajes.

Rodríguez hizo toda una declaración de intenciones sobre su futuro. Desea otra oportunidad en Europa y hará todo lo posible por contar con dicha oportunidad, así ello signifiqué una rebaja salarial significativa ahora mismo.

La postura tomada por James fue cuestionada desde varios sectores de la prensa deportiva en Colombia; sin embargo, hubo algunas voces que respaldaron lo hecho por el nacido en Cúcuta, tal como sucedió con el narrador Eduardo Luis López.

El relator de Win Sports consideró "humilde'' la actitud de James Rodríguez, viendo lo que se juega en su carrera deportiva.

"Acá le criticamos a James que esté en Qatar. El ’10’ está haciendo todo para salir de Catar. Se está ofreciendo. Hermano, eso se llama humildad. Él aterriza y acepta su realidad. Si le estamos pidiendo que salga de esa liga, lo está haciendo. Está exponiendo su imagen y diciendo: ‘Llévenme''', dijo en primera medida el narrador.

"¿Qué más humildad que esto? Es casi humillarse. Eso lo respeto. Su realidad es Catar y él quiere otro. Él dice: ‘Soy capaz de bajar mis pretensiones, bajar mi orgullo al piso y ofrecerme para ir a competir y demostrar que puedo’. ¿Qué tiene eso de malo? Es un ser humano. Humanicemos esto. Ojalá salga lo del Valencia", agregó el futbolista del Real Madrid.

Finalmente, Eduardo Luis López criticó a los detractores de James Rodríguez frente a lo que ha sido el historial del volante ofensivo, principalmente con la Selección Colombia.

"Uno le ve una saña a la gente contra él en redes que no, parce. No entiendo por qué odiar a un man que lo único que hizo fue darte alegrías. No se puede olvidar eso. Por favor, muchachos. Un poco de gratitud. Le tocó humillarse, decir que se va caminando para allá. Qué lindo. Qué acto de humildad. Bien, James. Yo te banco, te apoyo, parcero", puntualizó López en su canal de Youtube.