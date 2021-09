En Rayo no todo es alegría para los colombianos; Arboleda aún no puede jugar

Rayo Vallecano es uno de los equipos que está generando de qué hablar en Colombia, pues la contratación de Falcao, la presentación y su debut goleador, claramente no pasaron en vano; sin embargo, ahora el tema es la infortunada situación que sufre el portero colombiano Iván Arboleda, quien no ha podido debutar con el equipo y no hay luces de cuándo lo pueda hacer.

Vea también: James todavía podría salir de Everton; ahora es relacionado con una liga fuera de Europa

El portero nacido en Tumaco fue oficializado hace un par de semanas por el club, y pese a que tiene competidores importantes en la carrera por hacerse con la titular del equipo 'franjirrojo', se esperaba que fuera tenido en cuenta prontamente, pero no ha sido inscrito oficialmente por el club y las razones de esto aún son desconocidas.

📣 Arboleda todavía no puede ir convocado con el Rayo Vallecano



🧤 El guardameta sigue sin estar inscrito en LaLigahttps://t.co/ipkiPTvOiN — Unión Rayo (@UnionRayo) September 19, 2021

Ante esto, el golero de 25 años sigue entrenándose junto a los otros arqueros del equipo, entre quienes se encuentra Luca, el hijo de Zinedine Zidane, esperando que en los próximos días se confirme la buena nueva en lo que tiene que ver con su inscripción, pues el portero no solo podría tener minutos en Liga, sino que en Copa del Rey también podría mostrarse.

Le puede interesar: El enojo de 'la pulga': Messi no ocultó su inconformismo tras ser sustituido

Arboleda, espera entre otras cosas, hacerse con la titularidad del club, con miras a volver a ser llamado a la Selección nacional, en donde tuvo la oportunidad de disputar un partido amistoso y entrar en la lista de preseleccionados por José Néstor Pekerman para el Mundial de 2018.