EN VIVO: Granada vs Real Madrid, Liga de España - Fecha 36

Real Madrid tiene una buena oportunidad de empezar a sellar un nuevo título de Liga este lunes frente a Granada en un partido que no parece nada sencillo y para el que el club 'merengue' contará con casi todo lo mejor que tiene en su plantel. La ausencia del colombiano James Rodríguez, que se convirtió en una constante, ya no sorprende, por lo que el colombiano no viajó con el resto de sus compañeros para este partido.

Hora para ver Granada vs Real Madrid; liga española este 2 de julio

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Chile: 4:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Estados Unidos (Nueva York): 4:00 pm

México: 3:00 pm

España: 10:00 pm

Real Madrid no ha caído desde que volvió la competencia y en los últimos partidos, aunque ha ganado con lo justo, ha logrado su objetivo que es sumar de a tres y mantener la ventaja de cuatro puntos sobre su más inmediato perseguidor que es Barcelona, quien actualmente se encuentra a una unidad, con un partido más, luego de su triunfo contra Valladolid durante el fin de semana.

Canal para ver Granada vs Real Madrid; liga española

El partido será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. También lo podrá escuchar a través de Antena 2 y antena2.com