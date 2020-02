James Rodríguez sigue teniendo días bajos en España y su situación con Real Madrid empeora con el pasar de los días. El mediocampista colombiano, sin lugar en el equipo, recibió la oportunidad de Zidane para jugar en los partidos de la Copa del Rey, torneo de segundo orden para el elenco merengue, pero que con el pasar de las rondas fue tomando importancia.

En ninguno de los tres partidos el colombiano pudo demostrar sus cualidades y de nuevo fue blanco de críticas. Sin embargo, el último partido, donde fueron eliminados como locales ante Real Sociedad, solo jugó 45 minutos y quedaron dudas sobre el verdadero motivo, por lo que desde la prensa aseguran que el colombiano ya es “invisible” para Zidane, como que ya le da igual lo que pase con él.

“El día de la Real Sociedad el entrenador no dio explicaciones por el cambio de Modric por James. Se supone que fue por motivos tácticos, pero también hay quien dice que fue por un fuerte golpe en la cadera. Es cierto que al colombiano se le vio quejándose en los últimos minutos, pero nadie aclaró nada. Es como si no existiera”, escribió el reconocido periodista Carlos González en su columna para el diario Marca de España.

Y también sentenció que a James ya lo ningunean desde el club hasta la prensa, no solo el entrenador: “James no se ha entrenado sobre el césped en los dos días posteriores a ese partido, ni el viernes ni el sábado, pero no hay parte médico y los medios del club ni siquiera le mencionan cuando se refieren a los futbolistas que están de baja por lesión”.

Incluso, apuntando a una inminente salida del colombiano en el próximo mercado de verano: “Esto es un síntoma de la temporada que lleva James en el Real Madrid, una temporada horrible y que le condena definitivamente a dejar el club el próximo verano. Esta vez no hay otra salida”.

Lo único cierto respecto al colombiano es que con seguridad estará relegado al banco en la liga española y eso si tiene suerte; mientras que en la Champions ni aparecerá. Eso sí, deberá recuperarse en serio desde lo físico, si al menos quiere ser convocado a la Selección Colombia para las eliminatorias.