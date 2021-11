Falcao anotó, pero no sirvió para que Real Madrid venciera al Rayo Vallecano

En el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibía al equipo Rayo Vallecano que no pudo contar con Falcao García desde el primer minuto del compromiso. El líder de la Liga Española venció 2-1 al cuadro del colombiano con las anotaciones de Toni Kross (14) y Karim Benzema (38), mientras que por el elenco visitante, Falcao logró rugir a los 76 minutos de la parte complementaria, luego que el estratega Iraola le dio minutos de juego.

La respuesta que exigía la afición de un Bernabéu frío, por momentos desangelado por la falta de ánimo desde unas gradas en obras, la encontraron a medias en una plantilla que respondió de inicio al toque de atención pero volvió a cerrar un partido con una buena dosis de sufrimiento.



Los silbidos a un triunfo muestran el descontento por la manera de gestionar un partido, no solo por la falta de brillantez. El Real Madrid nunca fue de dar un paso atrás tras marcar. Lo del Shakhtar no se repitió ante el Rayo. Siempre quiso más pero sintió impotencia por la falta de definición.

Le puede interesar: [Video] Falcao también se la aplica al Madrid: gol para preocupar al Bernabéu



La fortaleza del Rayo en Vallecas no es correspondida con sus números de visitante. Nada se puede reprochar a la revelación del campeonato y son peajes de un sello, de un estilo que abandera Andoni Iraola, con el que compitió de inicio a fin en la casa blanca.



Del arranque, lamentando la clara ocasión de Álvaro al final con las manos en la cabeza por el remate de Óscar Valentín que le hizo acariciar un punto. Fue víctima de sus desajustes defensivos. Jugar en campo contrario ante el Real Madrid conlleva un peaje en el contragolpe que suele ser letal.



Sin Falcao de inicio, suplente por molestias musculares, al Rayo le faltó colmillo para adelantarse en el marcador y probar la respuesta del Real Madrid. Álvaro perdono a los 30 segundos el primer despiste de la zaga madridista, y Trejo chutó a las manos de Courtois el pase arriesgado de Mendy en salida de balón. A los de Ancelotti les gusta correr y por ese planteamiento no pasa, hoy en día, la figura de Eden Hazard. Al ritmo de Vinicius no juega el belga y, por eso, el elegido fue Marco Asensio que aprovechó su oportunidad.



Habían anulado un tanto a 'Vini' por fuera de juego, cuando Asensio puso claridad en los metros finales. Un pase atrás para la primera clara de Benzema. Otro a la llegada de Kross de segunda línea para poner su disparo en la escuadra, inicialmente anulado por el colegiado y concedido desde el VAR.



En esta ocasión no hubo repliegue ni bloque bajo. El Real Madrid, cómodo en el partido con Kross tirando de galones al mando del juego, encontró espacios para correr y buscó un botín mayor. Dimitrievski lo evitaba a los disparos de Marco Asensio y el rechace envenenado a un centro de Militao, y agradecía la falta de precisión de Benzema cuando medía mal en una salida tras un centro medido de Carvajal.



El premio lo encontró cuando Alaba regresó a sus orígenes, se dejó caer a banda para inventar una asistencia que extiende la racha goleadora de Benzema. Sacando provecho de la indecisión entre Catena y su portero, marcaba a placer. Acariciaba su doblete antes del descanso, en momentos en los que el Real Madrid corría a la velocidad de Vinicius y cabeceaba el francés arriba un rechace, con todo para firmar la sentencia.



No lo hizo el Real Madrid que siente presión ante cualquier rival en cuanto rebaja su intensidad. El Rayo nunca bajó los brazos, estuvo metido por la falta de precisión en las ocasiones que se fueron rebajando. Una para guardar en vídeo, cuando Vinicius se fue de cuatro rivales en velocidad y con amagos que sentaron jugadores en su camino antes de superar al portero rival pero ver como el gol de su carrera lo evitaba Valentín bajo palos.

Vea también: [Video] Falcao prende las alarmas en la Selección, a cinco días del partido ante Brasil



Y así, perdonando ocasiones tan claras como el mano a mano de Asensio que picó el balón para perder el pulso con Dimitrievski o una bella acción entre Vinicius, Mendy y Benzema, que se escapó por apurar su disparo buscando la escuadra, llegaron los momentos de incertidumbre blanca. De nuevo sin reacción desde el banquillo de Ancelotti, con cambios tardíos e improductivos.



La entrada de Bebé al partido dio oxígeno a un Rayo sin complejos. La de Falcao el gol que le faltaba. Al 'Tigre' le bastaron once minutos sobre el césped para meter de lleno a su equipo en el partido, a pase de Álvaro, apareciendo como devorador del área a espaldas de Alaba tras un disparo al poste de Bebé.



Y el tanto desplomó a un Real Madrid inconsistente que acabó pidiendo la hora, con la grada sufriendo viendo de cerca un nuevo empate, que habría sido el tercero en casa consecutivo en LaLiga. Lo evitó Kross, bajo palos, decisivo todo el partido, al remate de Óscar Valentín que pidió penalti de Camavinga, y Courtois, volando al disparo de Unai para dejar la sensación agridulce por segundo triunfo consecutivo.