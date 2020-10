"He encontrado al futbolista que escuché por teléfono": Simeone se rinde ante Luis Suárez

A Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no le ha sorprendido Luis Suárez, porque ha "encontrado al futbolista" que "escuchó por teléfono" cuando su fichaje era nada más una opción y que "en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá y lo está demostrando", según remarcó antes del partido de la Liga de Campeones con el Salzburgo, del que alertó de su dificultad.



Cuatro goles en seis encuentros reafirman al delantero uruguayo en su nueva aventura en el conjunto rojiblanco, mientras surge su duda para la alineación inicial en el duelo de este martes, porque tuvo una sesión individualizada por precaución en el entrenamiento de este lunes por la tarde en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Y en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá y lo está demostrando. Y esa es la mayor virtud que puede tener un futbolista con la trayectoria y la jerarquía que tiene Luis", enfatizó el entrenador, que espera que el '9' le siga dando al equipo "lo mejor que sabe hacer: el gol".



También habló de Joao Félix, que "desde que empezó la temporada ha hecho muy buenos partidos". "El del Granada, el del Huesca, el del Villarreal a pesar de haber estado cansado, el otro día en Múnich, que jugó todo el partido teniendo varias situaciones de peligro y muchas asistencias, y el otro día cuando entró 25 minutos y el equipo tuvo una velocidad y una lucidez mucho mejor de mitad de cancha hacia adelante", citó el técnico durante la rueda de prensa.

"Yo estoy contento con su trabajo. Necesitamos que siga mejorando y ojalá lo podamos tener en la línea que viene demostrando, salvo aquellos minutos con el Celta que no fueron de los mejores en el inicio cuando entró. Siempre buscamos una situación de encontrarle a Joao. Está en un buen momento, como muchos compañeros", valoró.



Y defendió a los laterales, en el foco de las críticas en los últimos encuentros. "Están haciendo un buen trabajo tanto Trippier como Lodi. Me da la sensación que hemos tenido bastantes asistencias que posiblemente no hemos podido finalizar algunas, pero muchas con una búsqueda de lo que tiene cada uno de ellos, de su precisión, de encontrar los espacios al vacío para poder llegar...", destacó.