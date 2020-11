Jackson Martínez: su difícil relación con Simeone y la verdad de su salida del Atlético

Jackson Martínez es uno de los jugadores que integró la generación dorada de la Selección Colombia que clasificó a dos mundiales e, incluso, él anotó ante Japón en Brasil 2014. No fue inicialista de la ‘tricolor’, pero sí fue constante convocado y también tuvo un destacado trasegar internacional.

Sin embargo, su gran deuda fue el Atlético de Madrid, equipo al que llegó proveniente del Porto, durando poco tiempo si continuidad y yéndose al fútbol chino. Siempre hubo rumores de una mala relación con Diego Simeone y aunque Jackson se refirió con respeto a él, sí confirmó que hubo varias diferencias futbolísticas.

Lea también: El 'Pibe' Valderrama fue durísimo contra Queiroz por el caso James en la Selecci

“Quedarme y jugar más… Cuando un club contrata a un jugador es porque sabe lo que va a aportar y hay que tener paciencia, pero yo no tuve esa oportunidad y así se lo manifesté al ‘Cholo’ Simeone. Yo le decía "dame partidos que te voy a responder". Yo venía de jugar permanentemente en el Oporto, pero me ocurrió que el inicio fue difícil. Respeté su forma de pensar, pero entre nosotros no hubo ninguna diferencia ni nada…”, respondió en diálogo con ‘As Colombia’ sobre su paso fallido por el colchonero.

Sobre sus episodios con Diego Simeone, respondió: “Yo no tuve una relación mala con Simeone. Obviamente él tiene su carácter, yo tengo el mío, y puede haber choques, como los puede haber entre compañeros, pero es falso, como llegué escuchar y leer, que tuviera problemas o me peleara con él. Si hubiera pasado, lo hubiera dicho, pero no fue así. Respeté mi salida del Atlético, tengo mi propia opinión, pero hay detalles que la gente no sabe, sólo lo conocen las personas que estuvieron en la negociación para que dejara el club. Yo tomé la decisión, pero por qué la tomé es clave en mi salida. Estoy muy agradecido al Atlético, lo sigo, porque además tengo una gran amistad con Héctor Herrera, y deseo que le vaya muy bien”.

De interés: Buen partido de James y tres goles anulados en derrota de Everton ante Leeds United



Cuando le preguntaron sobre las dificultades que pueden tener los atacantes con el DT argentino, explicó: “Otros lo han hecho (acoplarse). Yo venía de jugar en una liga distinta y en un sistema diferente, y estaba en proceso de adaptarme al del Cholo y a la Liga española. Ha habido, hay y habrá jugadores que triunfen en un equipo y cuando van a otro no sucede, y al revés.



Y cerró hablando sobre su partida al fútbol de China: “A mí nadie me obligó. Como he dicho, la decisión fue mía, pero hubo situaciones que se desconocen, y no las voy a desvelar a menos que escucha o lea cosas que no se corresponden con la realidad, entonces sí daré detalles. Yo soy un hombre de palabra. De la misma manera que cuando decidí ir al Atlético lo cumplí, a pesar de que tuve otras opciones, en mi marcha a China fue igual. Mi fichaje por el Evergrande Guangzhou fue una oportunidad financiera, pero no me fui sólo por eso, de hecho, renuncié a unas cantidades que me pertenecían. He de decir que tuve otras opciones además de ir a China, pero no fueron aceptadas por el Atlético”.