James Rodríguez sigue sin tener claro su futuro deportivo, pues el futbolista de 31 años no ha jugado en el curso actual con Al Rayyan de Qatar y es un hecho que quiere salir de tal equipo.

Sin embargo, la devaluación que ha sufrido el colombiano ha sido muy importante y se estima que sean pocos los equipos que han preguntado por él; teniendo en cuenta que su intención es volver a jugar en Europa.

James Rodríguez se ofrece para jugar en el Valencia

Pues en un diálogo con 'El Chiringuito TV', el futbolista ha dado pistas acerca de lo que pretende para su futuro, dejando en claro que sus esfuerzos van dirigidos a salir de Al Rayyan; asimismo, James Rodríguez se ofreció para jugar en el Valencia de España.

Durante la transmisión que se realizó a través de redes sociales, algunos seguidores comentaron que sería interesante ver a James en el cuadro Che, a lo que el futbolista respondió "no sabía nada pero me iría caminando", sin embargo, y en medio de risas, apuntó "pero si me voy caminando llego tarde porque ya el mercado va a cerrar".

A su vez, el '10' comentó que -desde su mirada- el Valencia "es un gran club y tiene una hinchada buena", y continuando con apuntes en un tono 'jocoso', le envió un mensaje al entorno del equipo: "Si quieren a alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo", recordando la reciente llegada del uruguayo al club.

Aun así, James fue claro al decir que "solo faltan siete horas" para que cierre la ventana para inscribir jugadores, y por ende -más allá de su deseo-, no ve muy viable su arribo al cuadro español, sin llegar a descartar nada.

Cabe recordar que el futbolista de 31 años llegó en 2021 a Al Rayyan procedente de Everton de Inglaterra, siendo el paso por el cuadro qatarí quizás uno de lo más 'pálidos' en su trayectoria profesional, de allí su afán por retornar a Europa.